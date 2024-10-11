Названы популярные города для посуточной аренды

В минувшем месяцев рейтинг городов по востребованности краткосрочной аренды жилья возглавил Санкт-Петербург. На него приходится 9% от суммарного числа бронирований, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования аналитического центра «Домклик».

На второй строчке рейтинга расположилась Москва, там бронировали жилье на короткий срок 8% арендаторов. Также в пятерку лидеров вошли Казань (4%), Ростов-на-Дону (4%) и Кисловодск (3%).

По словам директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, в сентябре средняя цена бронирования квартиры на одну ночь достигла 3500 руб. С июня этого года количество краткосрочных бронирований увеличилось пятикратно, отметил собеседник.

Ранее издание Life опросило экспертов по поводу предстоящей ценовой динамики по аренде квартир с 1 ноября. В частности, по словам директора департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлии Дымовой, цены на рынке не упадут. Как уточнила собеседница, напротив, до конца года они могут подняться еще на 5–7%.