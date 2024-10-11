Аналитики назвали самую быстрорастущую компанию на рынке недвижимости

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Аналитики SberCIB проанализировали операционные результаты Группы «Эталон» за третий квартал 2024 года. По их словам, на фоне ситуации на рынке недвижимости эти результаты выглядят очень сильными и подтверждают статус Группы как самой быстрорастущей компании в секторе. Сбер по-прежнему рекомендует покупать расписки компании.

В третьем квартале 2024 года продажи Группы в натуральном выражении выросли на 1 процент по сравнению с предыдущим годом, показав рост до 157,3 тысячи квадратных метров. Санкт-Петербургская агломерация стала лидером по динамике: здесь продажи Группы выросли на 36 процентов, в Москве и Московской области — сократились на 9 процентов. По мнению аналитиков, эти результаты выглядят гораздо лучше рынка.

По данным Dataflat.ru, в третьем квартале совокупные продажи девелоперов в Санкт-Петербургской агломерации сократились на 39 процентов по сравнению с прошлым годом, в Московской — на 41 процент по сравнению с предыдущим годом. Авторы аналитического отчета полагают, что представленные результаты Группы, скорее всего, будут самыми сильными среди публичных девелоперов.

Напомним, что продажи Группы «Эталон» в денежном выражении в третьем квартале увеличились на 19 процентов до рекордного для третьего квартала значения в 36,9 миллиард рублей. Денежные поступления составили 24,3 миллиарда рублей. Средняя цена квадратного метра жилой недвижимости выросла на 25 процентов до 293,2 тысячи рублей.

Продажи третьего квартала 2024 года в натуральном и денежном выражении оказались самыми сильными за всю историю компании, что стало результатом работы Группы по адаптации бизнеса к новым внешним условиям. Она смогла обеспечить уверенный рост продаж на сложном рынке за счет использования собственного финансового продукта, способного частично заместить ипотечные программы, а также благодаря качественному портфелю проектов, диверсифицированному по регионам и сегментам. Два этих обстоятельства позволили Группе увеличить основные операционные показатели даже на фоне высокой базы третьего квартала 2023 года, когда наблюдался возросший спрос на новостройки из-за роста ключевой ставки и перетока покупателей со вторичного рынка на первичный.