Россияне оценили свои успехи в досрочном погашении ипотеки

Каждый второй россиянин (52 процента) гасит ипотеку досрочно. Как быстро соотечественникам удается закрыть жилищный кредит, выяснила девелоперская компания Level Group. Результатами исследования делится «Газета.Ru».

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Большинство опрошенных, если гасят ипотеку преждевременно, то делают это спустя треть срока — в этом призналось 29 процентов россиян. Меньше половины изначально отведенного срока на закрытие кредита уходит у 10 процентов граждан, чуть более половины требуется 12 процентам участников опроса. Ровно в срок расплатились с банком 48 процентов опрошенных.

В своих силах закрыть ипотеку не уверена львиная доля респондентов — об этом заявило 70 процентов граждан. Такая самоуверенность присуща лишь 13 процентов опрошенных. 10 процентов рассказали, что хоть и не планировали этого заранее, приложили все старания. Случайному стечению обстоятельств своим успехом обязаны 6 процентов россиян.

Участники исследования назвали и причины, позволившие досрочно погасить ипотеку. Для 17 процентов решением стали постоянные накопления — на выплату кредита они откладывали любые свободные деньги. 16 процентов ипотечников поддержали родители, 15 процентов — выручило наследство, а 10 процентов — признались, что стали зарабатывать больше уже после оформления ссуды. Для 30 процентов опрошенных выходом из ситуации стала продажа старой квартиры — на выручку от сделки им удалось досрочно закрыть кредит.

Ранее брокеры дали россиянам советы по досрочному погашению ипотеки. С экономической точки зрения предпочтительнее сокращать срок кредита — таким образом, переплата будет минимальной. Также специалисты рекомендуют хранить в банке сумму размером в 2-6 ежемесячных платежей в качестве финансовой подушки на время погашения кредита.