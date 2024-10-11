Спрос на элитные дома в Подмосковье резко увеличился

За первые девять месяцев текущего года на первичном рынке загородной элитной недвижимости Подмосковья удалось реализовать на 29% больше лотов, чем за аналогичный период 2023-го. Их насчитывается 250 единиц, сообщает «РБК-Недвижимость со ссылкой на результаты исследования аналитиков агентства элитной недвижимости NF Group.

В общем объеме сделок 59% пришлось на земельные участки, 33% — на коттеджи, на таунхаусы — 8%. Вместе с увеличением продаж на загородном рынке наблюдается падение объема предложения. В частности, эксперты указывают на снижение предложения в премиум-сегменте на 24%, до 381 лота. В классе делюкс предложение упало на 29% и составляет на конец третьего квартала 76 объектов.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на отчет консалтинговой компании NF Group сообщили, что за январь-сентябрь 2024 года в столице удалось продать 1270 элитных квартир и апартаментов общей стоимостью 174 млрд рублей, что является самым высоким показателем как в денежном, так и в натуральном выражении.