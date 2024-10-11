Роскачество: россиянам без постоянного дохода откажут в ипотеке

Руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина в беседе с RT рассказала, как подтвердить свою платёжеспособность, если официально не трудоустроен.

«Чтобы банк решился на выдачу крупной суммы в виде ипотечного кредита, нужно подтвердить свою платёжеспособность. Для тех, кто трудоустроен официально, а ещё лучше — получает зарплату на карту ипотечного банка, проблем нет», — отметила Вяльшина.

Однако некоторым заёмщикам (работающим по ГПХ, самозанятым, пенсионерам, ИП, получающим зарплату в конверте) нужно будет подтверждать доход, чтобы получить одобрение ипотеки, уточнила специалист.

«Важно: банк будет рассматривать заявки только от тех, кто имеет постоянный доход. Граждане на пособии, вообще не трудоустроенные или подрабатывающие время от времени, рассматриваться банками не будут», — подчеркнула специалист Роскачества.

Специалист рассказала, как некоторым категориям работников подтвердить доходы. Так, сотруднику с серой зарплатой свои доходы вместе с данными о себе нужно будет указать на специальном бланке, предоставленном банком, а бланк заверять у работодателя.

«Чаще всего требуют указать данные о месте работы, свой доход и стаж работы. Банк свяжется с работодателем и проверит данные», — уточнила она.

Все транзакции самозанятого, отметила специалист, сохраняются в приложении «Мой налог».

«Там же, в личном кабинете, нужно заказать справку по форме КНД 1122036. Если нужно, её можно распечатать и принести в банк. Можно приложить справку к 2-НДФЛ, если заёмщик, помимо официальной зарплаты, имеет дополнительный доход как самозанятый. Тем самым можно будет доказать свой повышенный доход», — поделилась Вяльшина.

Для индивидуальных предпринимателей на общей системе налогообложения потребуется справка 3-НДФЛ с пометкой из налоговой.

«Для ИП на упрощённой системе налогообложения потребуется справка за несколько лет, заверенная налоговой. Если же банк просит только подтвердить расходы и доходы последних месяцев, то необходимо предоставить копию книги учёта доходов и расходов», — заключила она.

Ранее сообщалось, что в России вырос рекомендованный размер семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита со среднерыночными параметрами. Теперь он составляет 103,2 тыс. рублей — на 1,5% больше, чем в начале года.