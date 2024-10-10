Аренда загородной недвижимости подорожала из-за сотрудников на удаленке

Аренда загородных домов за год подорожала в том числе из-за роста числа "удаленщиков". А на городскую аренду растет спрос из-за возвращения релокантов.

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Стоимость аренды загородного жилья в столичном регионе летом нынешнего года была на 15% выше, чем год назад, рассказывает руководитель департамента загородной недвижимости VSN Group Ольга Магилина. На рост спроса в сегменте долгосрочной аренды влияет продолжающееся перераспределение спроса в сторону загородных форматов, считает она. "Все большее количество людей могут позволить себе работать удаленно или хотя бы без обязательного ежедневного присутствия в офисе. Такие люди выбирают себе жилье не по принципу близости к работе, а по принципу максимизации своего личного комфорта. На протяжении уже более чем 5 лет среди покупателей и арендаторов загородного жилья непрерывно растет доля холостяков и молодых семейных пар без детей - сегодня таких уже более 30%", - говорит Магилина.

Два года назад "удаленщики" массово уезжали за границу, однако постепенно многие из них вернулись. Так, эксперты "Циан. Аналитики" отмечали, что одной из причин роста спроса и стоимости аренды городских квартир в конце нынешнего лета было сохранение тренда на возврат в столицу и другие межрегиональные центры людей, ранее переехавших в другие страны и регионы.

Впрочем, по словам других экспертов, тренд уже не новый.

По данным NF Group, массовое возвращение релокантов и их выход на рынок аренды как нанимателей было летом 2023 года.

"Многие уехали за границу, что временно снизило спрос на аренду и заставило собственников снижать цены или дольше искать арендаторов, - говорит партнер NF Group Андрей Соловьев. - Когда релоканты вернулись, они столкнулись с тем, что за время их отсутствия арендные ставки выросли. Им пришлось либо увеличивать бюджет, чтобы снять квартиры, соответствующие их пожеланиям, либо менять требования к жилью".

В 2024 году такой активности со стороны релокантов уже не наблюдается - все, кто хотел вернуться, сделали это еще в прошлом году, добавляет Соловьев.

Программисты, которые могут работать на удаленке и не привязаны к рабочему месту, работали из-за границы на дистанционке где-то полгода, отмечал и замминистра строительства и ЖКХ Константин Михайлик. Потом они потянулись обратно. Сейчас их дефицита в стране не наблюдается.

В любом случае перемещения релокантов не были основной причиной роста арендных ставок в этом году. Все эксперты сходятся в том, что повышение цен связано в первую очередь с тем, что подорожала ипотека, из-за чего потенциальные покупатели потянулись на арендный рынок.

Рост цен в первую очередь вызван высоким спросом при низком предложении, говорит руководитель департамента аренды "МИЭЛЬ" Мария Жукова. В конце сентября даже при наблюдающемся снижении спроса собственники продолжали поднимать цены самостоятельно, отмечает она.

"В итоге имеем совершенно ничем не оправданный взрывной рост цен на квартиры, которые не стоят таких денег", - говорит эксперт.

При ипотечных ставках в 21-22% ежемесячный платеж по кредиту составляет около 1,5% от стоимости жилья в большинстве регионов России, а при аренде - примерно 0,5%, говорит директор компании "Жилфонд" Александр Чернокульский. Цены растут в условиях дефицита вариантов. А он в первую очередь возникает на фоне того, что потенциальные покупатели квартир, которые в обычное время взяли бы ипотеку, предпочитают оставаться на съемном жилье, откладывают покупку собственной недвижимости до снижения ключевой ставки. Деньги, накопленные на первоначальный взнос, сейчас выгоднее положить на депозит и ждать, когда ключевая ставка начнет снижаться, а после и ставки по ипотеке.

Из-за дорогой ипотеки потенциальные покупатели остаются в съемном жилье

Между тем, по данным "Циан. Аналитики", к началу октября активный сезон на рынке аренды и цикл роста ставок, начавшийся в первой декаде июня, завершился. За 4 месяца найм жилья в городах-миллионниках подорожал на 22%. Впрочем, это меньше, чем в 2023 году, когда за тот же период "однушки" подорожали на 24%, а "двушки" на 28%. Все эти цифры выше роста номинальных зарплат и выше любых оценок по динамике инфляции, отмечают эксперты "Циан.Аналитики".

К замедлению роста цен привело увеличение предложения: на рынок вышли посуточные квартиры, а также часть вторичных квартир, с продажей которых собственники решили повременить. До конца года есть вероятность как снижения арендных ставок, так и их коррекции вверх (при неопределенности с выдачей льготных кредитов на первичном рынке), считает эксперт "Циан. Аналитики" Елена Лапшина.