Аналитики предсказали резкое сокращение выдачи ипотеки по итогам года

Объемы выдачи ипотеки в России по итогам 2024 года могут снизиться на порядка 35%, прогнозирует управляющий ВТБ в Кузбассе, вице-президент банка Анжелика Рогожкина. Ее слова приводит «Интерфакс».

«Трансформация [льготных] программ снижает для нашего населения возможность обращаться за ипотечными кредитами, рыночные ставки на сегодняшний день [находятся] за границей [доступного]», — отметила эксперт.

По мнению Рогожкиной, целевая аудитория льготной ипотеки в ближайшем будущем станет еще более узкой — кредиты будут оформлять преимущественно с точки зрения действительной потребности, при этом доля заемщиков с инвестиционными целями будет сокращаться.

На днях глава девелопера «Этажи» Ильдар Хусаинов раскритиковал льготную ипотеку. По его словам, многие проблемы современного рынка недвижимости в России можно было избежать, если бы все виды господдержек отменили в 2021 году, когда стало понятно, что Covid отступает.