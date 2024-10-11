Риелтор оценил, что будет с ценами на аренду жилья в России в ближайшее время

Стоимость аренды жилья в России выросла на 40%, и в ближайшее время ситуация в стране вряд ли изменится. Об этом рассказал основатель и почетный член Гильдии риэлторов России Константин Апрелев, передает Pravda.Ru.

По его словам, одной из причин роста цен на съем квартир является увеличение ключевой ставки Центробанка.

«Сейчас ипотека стала менее доступной. Купить жилье люди не могут. Даже если имеют накопления, они кладут деньги на депозит, а сами остаются арендовать до лучших времен. Основной тренд этот. Сейчас однушку за 50 тысяч найти невозможно. Раньше можно было и за 35 тысяч снять», — пояснил эксперт.

Апрелев добавил, что цены на аренду будут продолжать расти до декабря 2024 года.

В пресс-службе сервиса Яндекс Аренда «Газете.Ru» до этого сообщили, что средняя цена аренды студий в российских городах-миллионниках к концу сентября составила почти 32 тыс. рублей (+4,5% за месяц). Стоимость съемных однокомнатных квартир достигла 35 тыс. рублей (+6,9% за месяц), «двушек» — 45 тыс. рублей (+3,6% за месяц), «трешек» — 61 тыс. рублей (+3,1% за месяц).