Пожар на Центральном рынке в подмосковном Ногинске локализован

Крупный пожар на Центральном рынке в Ногинске в Московской области удалось локализовать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС. "Пожар локализован на площади 3000 квадратных метров", - заявили там. Пожар на рынке в подмосковном Ногинске произошел днем в среду, 9 октября. Площадь пожара стремительно увеличивалась. В МЧС уточнили, что рынок, который расположен на улице Декабристов, 2 "горит по всей площади". На месте работает 81 сотрудник МЧС и 26 машин. В администрации округа при этом ранее рассказали РИА Новости, что локализация пожара на рынке в прогнозируется ближе к полуночи. Дым окутал все торговые площади. Быстрому распространению огня способствует значительный объем горящих искусственных материалов. Из очага возгорания самостоятельно эвакуировались около 100 человек.