Эксперт объяснил подорожание аренды жилья в России

Резкое подорожание съемного жилья в России вызвано дисбалансом спроса и предложения на рынке, отметил ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. Его слова приводит News.ru.

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«Ввиду того, что спрос очень большой, тех предложений, которые есть на рынке, недостаточно. Сами арендодатели, глядя на то, как изменяется цена, повышают арендную плату, — рассуждает он.

Давление на рынок оказывает высокая ключевая ставка, продолжил Ракута. Многие россияне приняли решение отложить покупку собственного жилья из-за невыгодных условий по ипотеке, отметил эксперт.

Сегодня минимальная ипотечная ставка в большинстве российских банков превышает 21% годовых. Позволить себе такой кредит могут только люди, имеющие значительные накопления.