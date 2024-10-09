Стало известно, сколько стоит самая дорогая «вторичка» в Москве

Стоимость самой дорогой квартиры на вторичном рынке Москвы сегодня составляет 1,8 млрд рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на аналитиков "Домклик".

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Речь идет о семикомнатной квартире в Хамовниках площадью 470 квадратных метров. Окна выходят на храм Христа Спасителя и здание министерства иностранных дел.

Объект расположен в здании дореволюционной постройки. Дом был реконструирован в 2012 году. В нем оборудованы библиотека, а также каминная и сигарная комнаты.

Второе место в списке самых дорогих "вторичек" столицы занимает шестикомнатная квартира на Бутиковском переулке. Объект площадью 423 квадратных метра продается за 1,6 млрд рублей.

Тройку замыкает двухуровневый пентхаус без отделки площадью 640 "квадратов" (из них жилые 455 квадратных метров). Стоимость жилья оценивается в 1,5 млрд рублей. Размер среднего ипотечного кредита в России в сентябре обновил десятилетний максимум. Средний чек достиг рекордных с 2013 года 4,81 млн рублей.