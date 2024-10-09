В Москве подорожали квартиры в небоскребах

В Москве зафиксирован рост средней цены 1 кв. м в небоскребах за год. Показатель увеличился на 12%, до 521 тыс. рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные группы компаний «Сумма элементов».

Предложение такого жилья возросло с сентября прошлого года на 14%, а число проектов небоскребов — на 20%. Увеличение стоимости связано с общим повышением цены строительства, ростом доли высоток бизнес- и премиум-класса в предложении и стабильно высоким спросом на квартиры в небоскребах.

«При этом в массовом сегменте средняя цена 1 кв. м увеличилась на 1%, составив 347 тыс. рублей. Количество проектов в этом сегменте выросло на 8%, достигнув 39, а объем предложения сократился на 9%, до 1,6 тыс. помещений», — говорится в публикации.

Ранее издание «РБК-Недвижимость» со ссылкой на отчет аналитического сервиса DataFlat сообщило, что в Москве и Подмосковье в сентябре зафиксирован рост продаж новостроек в сравнении с уровнем августа. Показатель увеличился на 26%.