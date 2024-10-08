Что делать, если соседи «захватили» часть придомовой территории

Нередки случаи, когда соседи по многоэтажке самовольно «захватывают» часть придомовой территории и оборудуют там закрытую парковку для своих автомобилей. Издание «РБК-Недвижимость» разбиралось, как нужно поступать в такой ситуации.

По словам Натальи Шалубы, адвоката московской коллегии адвокатов Sed Lex, сначала следует выяснить, на каком основании произошел «захват» части территории. Так, нужно узнать, есть ли решения общего собрания о предоставлении мест для парковки конкретным жильцам, отметила эксперт.

В случае самовольного занятия парковочных мест или захвата части придомовой территории необходимо подать жалобу в управляющую компанию или ТСЖ, заявила специалист. В письменном заявлении надо попросить разобраться в ситуации, указала она.

Также собеседница рекомендует обратиться в муниципальные органы. Так, власти проведут проверку и примут меры, если парковка установлена незаконно. Также Шалуба рекомендует направить жалобу в надзорные ведомства, в частности, в Государственную жилищную инспекцию. Кроме того, можно подать заявление непосредственно в органы, отвечающие за земельный контроль, заявила эксперт.

Крайняя мера - обращение в суд. В исковом заявлении необходимо требовать приведения придомовой территории в первоначальный вид, подчеркнула специалист.