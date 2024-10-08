Более 500 участников СВО с Сахалина решили оформить Дальневосточную ипотеку

Более 500 островных участников специальной военной операции (СВО) обратились в Сахалинское ипотечное агентство для оформления Дальневосточной ипотеки за все время действия программы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

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"Сегодня более 500 сахалинских бойцов обратились за оформлением ипотеки для участников специальной военной операции. Необходимо сделать так, чтобы каждый сахалинский воин, находясь в зоне специальной военной операции, мог улучшить свои жилищные условия", - подвел итог глава региона.

В правительстве Сахалинской области ТАСС уточнили, что итог подведен за все время действия программы.

Губернатор добавил, что работа в этом направлении не завершена.

Сотрудники фонда "Защитники Отечества" и волонтеры Сахалинского ипотечного агентства проведут адресные консультации и окажут помощь в подборе социальной программы.

Программа "Дальневосточная ипотека" действует в РФ с конца 2019 года. Она позволяет взять жилищный кредит на первичном и вторичном рынке на Дальнем Востоке по ставке 2% на срок до 20 лет.