Названы районы Москвы с самым подорожавшим жильем

Фили-Давыдково возглавил рейтинг районов Москвы с самым подорожавшим жильем на первичном рынке — по итогам третьего квартала стоимость квадратного метра в новостройках там выросла вдвое относительно второго квартала. Об этом со ссылкой на аналитиков компании «Метриум» сообщил РБК.

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По информации специалистов, за квартал цена «квадрата» в Фили-Давыдкове подскочила с 426,8 тысячи рублей до 853 тысяч. Лидерство района управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов объяснил запуском премиального проекта, где квадратный метр в среднем стоит более миллиона рублей.

На второй строчке списка оказались Хамовники с ростом показателя на 26 процентов по сравнению со вторым кварталом, в среднем до 2,5 миллиона рублей за «квадрат». Замкнули тройку сразу два района — Арбат и Мещанский, где квадратный метр в новостройках подорожал на 24 процента — до 2,28 миллиона и 1,75 миллиона рублей соответственно.

Ранее в октябре аналитики компании Est-a-Тet назвали районы Москвы с наиболее подешевевшими квартирами на «вторичке».