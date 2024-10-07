Россияне скупают недвижимость за рубежом вопреки санкциям

Зарубежная недвижимость позволяет россиянам зарабатывать на аренде, заявил НСН главный редактор портала о зарубежной недвижимости Prian.ru Филипп Березин. Россияне продолжают проявлять интерес к зарубежной недвижимости, которая оценивается в долларах или евро и остается прибыльным активом, рассказал в беседе с НСН главный редактор портала о зарубежной недвижимости Prian.ru Филипп Березин.

Ограниченный платежеспособный спрос, сложности с переводами за границу и завершение периода эмоциональных сделок привели к сокращению спроса российских покупателей на зарубежную недвижимость в третьем квартале на 25–40% год к году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на статистику сервиса по подбору объектов Prian.ru. Березин отметил, что снижение спроса наблюдается, однако оно не столь заметно в годовом выражении.

«Направлением номер один остается Турция. По сравнению с 2022 и 2023 годом спрос на недвижимость там снизился, однако россияне остаются главными иностранными покупателями в стране. Последние пару месяцев совершается в среднем 400 сделок в месяц, что соответствует показателям середины прошлого десятилетия. Кроме Турции стабильный спрос на ОАЭ. Здесь тоже произошло снижение, но после невероятного роста в 2022 году и в начале 2023 года, когда спрос на недвижимость со стороны россиян вырос в 5-6 раз. При этом до начала СВО Эмираты никогда не были популярным направлением. В сравнении с прошлым годом практически те же показатели спроса в Таиланде и Индонезии. Из европейских стран можно выделить Черногорию, в других европейских государствах спрос не нулевой, но он меньше, чем год назад, и сильно меньше, чем в доковидные времена 2019-2021 годов», - заявил он.

По словам собеседника НСН, несмотря на множественные санкции, зарубежная недвижимость остается для россиян важным активом.

«Несмотря на большое количество разных публикаций, ни одна страна в юридическом смысле не запретила гражданам России покупку недвижимости. Даже если где-то есть серьезные ограничения, изъятия недвижимости не будет, если вы не находитесь под санкциями. Недвижимость является неким активом, который в большинстве стран вполне успешно оценивается в долларах или евро, у вас есть некая сумма, которая находится за границей. Если мы говорим о недвижимости в Эмиратах, Турции или странах Юго-Восточной Азии, сейчас она вполне доходная. Можно получать деньги в долларах и евро абсолютно законным путем, на аренде, также не исключены и спекулятивные сделки, хотя безумного роста цен в мире уже нет и в ближайшие годы не ожидается», - заключил он.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в разговоре с «Радиоточкой НСН» назвал покупку недвижимости с целью инвестиций в других странах очень опасной историей и призвал перед совершением сделок изучать местное законодательство.