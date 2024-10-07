Продажи новостроек Москвы в сентябре значительно выросли

В Москве и Подмосковье в сентябре зафиксирован рост продаж новостроек в сравнении с уровнем августа. Показатель увеличился на 26%, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на отчет аналитического сервиса DataFlat.

Как отмечается, за первый месяц осени россияне совершили 10,1 тыс. сделок в строящихся многоквартирных домах против 8 тыс. в последний месяц лета. По данным аналитической платформы bnMAP.pro, в Старой Москве в сентябре рост составил 22% за месяц, в Новой Москве — 21%.

В фирме отмечают, что рынок отыгрывает летнее падение — сделки растут и по количеству, и по площади. Самая большая активизация продаж новостроек в сентябре наблюдается в границах Старой Москвы.

Ранее издание сообщило, что в России зафиксировано замедление снижения стоимости жилья на вторичном рынке в сентябре. В указанном месяце отрицательную динамику зафиксировали в семи городах против 14 в августе и из 50 анализируемых.