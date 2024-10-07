Названы основные ошибки при использовании маткапитала на жилье

Россияне зачастую совершают ошибки при использовании материнского капитала. О них рассказало издание РБК.

Авторы ссылаются на экспертов из Федеральной нотариальной палаты (ФНП). Как отмечается, выделение детской доли при использовании маткапитала является обязательным условием по закону.

Одной из главных ошибок здесь является ошибочный подсчет размера доли. Как сообщается, если она меньше положенного размера, то это признается нарушением, и могут возникнуть проблемы с оформлением сделки.

Еще одной ошибкой является выделение доли при ипотеке. По словам экспертов, есть риск, что права на недвижимое имущество будут зарегистрированы на основании ничтожной сделки, а это возможный повод для оспаривания.

«Чтобы выделить доли, нужно менять режим собственности. А это можно сделать только через брачный договор или соглашение о разделе совместно нажитого имущества. Оба документа обязательно должен удостоверить нотариус», - отметили в ФНП.

Также зачастую доли выделяют по ошибке не всем или не тем гражданам, подчеркивают специалисты. Кроме того, доли могут неправильно оформить и их потерять. Также нередко граждане выделяют доли не там, где нужно. Речь идет о ситуации, когда семья покупает с помощью маткапитала один объект недвижимости, а доли выделяет в другом.

Ранее сообщалось, что в следующем году материнский капитал на первого ребенка в 2025 году может вырасти до 646 тыс. рублей, а на второго — до 854 тыс. рублей.