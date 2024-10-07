$94.87-0.16104.74-0.12
Почта

Власти перераспределили деньги на льготную семейную ипотеку

Министр финансов Антон Силуанов заявил об успешном перераспределении средств на выдачи по семейной ипотеке, передает РИА Недвижимость.

Власти перераспределили деньги на льготную семейную ипотеку
© РИА Новости

По его словам, проблем с выплатами по этой льготной программе в текущем и следующем году нет. Министр финансов сегодня выступает на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Ранее председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Госдума приступит к обсуждению в осеннюю сессию предложений по новым программам ипотеки. Как уточнил он, сроки их появления будут определяться по итогам этих обсуждений, а также рассмотрения бюджета на следующие три года.

Также ранее сообщалось, что крупные банки ввели комиссию для ипотеки с рыночными ставками для покупки жилья на первичном и вторичном рынках.