Названы регионы России с самой доступной ипотекой

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа (ЯНАО и ХМАО), Мурманская область и Ненецкий автономный округ (НАО) вошли в топ регионов России с самой доступной ипотекой. Эти регионы в качестве лидеров названы РИА Новости.

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Так, агентство рассчитало, что в ЯНАО 39,4 процента семей могут позволить себе купить квартиру в ипотеку по рыночной ставке, а 66,8 процента — на условиях льготных программ. Эти показатели вывели регион на первое место по доступности ипотеки.

Второе место в рейтинге принадлежит ХМАО, четвертое — Мурманской области, а пятое — НАО. Таким образом, лишь третье место в топе оказалось не за арктическим регионом — Магаданской областью.

Ранее сообщалось, что ЯНАО и НАО стали лидерами по зарплатам в малых городах. В частности, в небольших населенных пунктах ЯНАО средняя зарплата составила 128 тысяч рублей, что равняется 5,3 стандартного потребительского набора.