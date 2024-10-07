Частный дом назвали лучшей инвестицией для жизни и семьи

Индивидуальное жилье позволяет не ограничивать себя в метраже и количестве комнат, а также часто бывает дешевле, чем квартира в многоэтажке, заявил НСН Константин Апрелев.

Загородный дом – самый привлекательный вариант жилья для большинства россиян, оно эффективнее для решения жилищных проблем и способствует повышению демографии. Об этом в беседе с НСН заявил почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

В связи с ростом ключевой ставки и ростом цен на аренду квартиры в крупных городах России, основатель агентства недвижимости Арина Николаева призвала обратить внимание на загородные дома. Так, по ее словам, дом за городом с каждым годом становится все более привлекательным активом: он подходит под семейную, IT или сельскую ипотеку, ее слова приводит «Газета.ru».

«Для большинства наших граждан индивидуальное жилье является наиболее привлекательной ценностью - 75% населения нашей страны мечтает жить в собственном доме на собственной земле. На самом деле, для индивидуального жилья гораздо больше возможностей реально решить свои жилищные проблемы. Потому что можно купить участок в существующем поселке, где есть социальная инфраструктура, можно где-то в старых населенных пунктах и использовать его для строительства дома, если он уже имеет какие-то коммуникации. Когда мы говорим о городах, например, с населением до 200-300 тысяч, индивидуальное жилье является более интересным инструментом реального решения жилищных проблем. Более того, оно обходится дешевле, чем жилье в городе. Это позволяет не ограничивать метраж и количество комнат, что, в том числе, решает и демографические проблемы», - рассказал он.

По словам Апрелева, необходимо создавать благоприятные условия гражданам для покупки загородного жилья и развивать транспортную доступность и инфраструктуру.

«Необходимо развивать территории, коммуникации, создавать социальную инфраструктуру не только в пределах городов, но и на примыкающих территориях. Инструмент для этого уже создан достаточно давно, когда был введен налог на недвижимость. Он позволяет сделать бюджет любой территориальной единицы независимым от того, что происходит с конкретным бизнесом на территории этого поселения. Я рекомендую прежде чем покупать что-то, сначала снять загородное жилье и пожить в нем. Это позволит людям окончательно определиться, чего они хотят, прежде чем сразу же идти в покупку», - поделился он.

При этом по данным ЦИАН, рост стоимости аренды жилья практически прекратился, передает Telegram-канал Telegram-канал «Радиоточка НСН».