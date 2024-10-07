Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды

Средневзвешенные ставки по ипотеке в России демонстрируют новые рекордные уровни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Как отмечается, на первичном рынке ставка составила 22,33%, а на вторичном - 22,34%. Всего насчитывается пять кредитных организаций из двадцати крупнейших, повысивших свои ставки. Лишь один банк решил снизить их до 20,5%, им оказался Кубань Кредит.

Подчеркивается, что «Сбер» увеличил ставки по рыночным программам на 0,9 п. п., до 22,2%, Альфа-банк— на 1 п. п., до 22,69%, Т-Банк— на 1 п. п., до 20,5%, Уралсиб — на 0,5 п. п., до 21,19%, банк Санкт-Петербург — на 0,5 п. п., до 20,7%.

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Ранее владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский заявил изданию Life, что для снижения платежа по ипотеке целесообразно увеличить свой первоначальный взнос с целью снижения общей суммы долга. Еще один способ, как уточнил он, — «растянуть срок и платить меньше, но дольше».