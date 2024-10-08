Для кого заработают новые программы льготной ипотеки

Новые программы льготной ипотеки в России заработают не раньше первой половины 2025 года и будут рассчитаны прежде всего на специалистов, занятых в критически важных отраслях, — от космоса до оборонной промышленности. Об этом «Парламентской газете» в понедельник, 7 октября, рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. На каком этапе находится формирование программ сейчас и к чему все движется — в нашем материале.

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«Ипотека для «головастиков»

По словам Анатолия Аксакова, говорить о скором запуске новых ипотечных программ пока рано. До конца осени депутаты Госдумы планируют детально обсудить все возможные варианты и сформировать общее понимание того, в каком направлении двигаться дальше. Поэтому самый близкий срок, когда новые программы могут заработать, — первая половина 2025 года. При этом он еще может сдвинуться на более позднее время.

«Сейчас у нас в приоритете молодые специалисты: конструкторы, инженеры, технологи, работники космической, оборонной промышленности, — пояснил парламентарий. — Инновационщики, обеспечивающие технологическое развитие и суверенитет страны».

Научные труды в пакете документов

Как именно будет определяться, может ли тот или иной инженер или конструктор рассчитывать на льготную ипотеку, пока не известно. Как отметил Анатолий Аксаков, вариантов рассматривается несколько. Один из них — увязать новые программы со списками Минпромторга, в которых устанавливаются наиболее приоритетные и критически важные отрасли науки и промышленности. Так, например, ранее замглавы ведомства Василий Осьмаков заявлял в интервью РИА Новости, что для масштабной «новой индустриализации», в которой сегодня нуждается Россия, необходимо создавать новые отрасли в радиоэлектронике, химии, станкостроении и производстве беспилотников. Вполне возможно, подчеркнул Аксаков, что одной из мер поддержки специалистов, занятых в этих областях, станет льготная ипотека.

«Другой вариант — предоставление от получателя ипотеки наряду с другими документами научных работ, грантовых свидетельств, публикаций в профильных изданиях, — отметил Анатолий Аксаков. — То есть любых свидетельств о том, что он действительно занимается важными фундаментальными или же прикладными разработками в одной из критически важных на сегодняшний день отраслей».

Массового размаха не планируется

Впрочем, подчеркнул парламентарий, поскольку бюджет на будущий год, а также перспективный период 2026-2027 годов уже сверстан, ожидать от новых программ такого же размаха, который имела всеобщая льготная ипотека, не приходится.

«Это явно не будет массовым явлением, с моей точки зрения, — заключил Анатолий Аксаков. — Скорее всего, речь пойдет о миллиардах рублей».

Напомним: ранее «Парламентская газета» рассказывала, что происходит с рынком недвижимости в России после очередного повышения Центробанком ключевой ставки и как на это отреагировали застройщики и девелоперы.