Чем грозят новые правила расселения аварийного жилья

В России новые правила расселения аварийного жилья, предложенные Министерством строительства РФ, предполагают переход на договор некоммерческого найма жилья вместо традиционного соцнайма, сообщает РИА Недвижимость.

Как заявил генеральный директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов, полученную таким способом недвижимость не удастся в будущем приватизировать. Из проекта закона Минстроя следует, что вводится новый подход к расселению аварийного жилья. Так, тем, кто проживает в аварийных домах по договору социального найма, хотят предоставлять жилье по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, известному как договор некоммерческого найма.

Пузанов указал, что изменения могут быть, в том числе обусловлены возможностью приватизации предоставляемого в настоящее время жилья. Он обратил внимание на то, что для расселения аварийных домов сегодня требуются значительные бюджетные средства.

«Выбор в данном случае небольшой: продолжать предоставлять расселяемым из аварийного жилья гражданам все предусмотренные сегодня гарантии, но тогда таких граждан будет немного, или немного снизить объем гарантий, но расселить большее количество граждан, предоставив им при этом более широкий набор вариантов переселения», — сказал эксперт.

По его словам, договор некоммерческого найма отличается еще и тем, что он срочный, а плата по нему выше, чем в рамках соцнайма. Законопроект устанавливает более длительный максимальный срок договора некоммерческого найма - 25 лет и предоставляет нанимателю право продлить договор.