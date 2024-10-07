Стали известны регионы-лидеры по доступности жилья в ипотеку

Покупка квартиры в ипотеку доступнее всего для жителей регионов Крайнего Севера, сообщает РИА Новости.

Согласно исследованию агентства, параметры доступности зависят от того или иного региона, а по рыночной ставке по состоянию на сентябрь ипотечное кредитование могут позволить себе только 13,4% семей, что соответствует уровню десятилетней давности. В 2023 году ипотека с учетом господдержки и льготных программ была доступна 27,8% семей.

В этом году лидером по доступности ипотеки на рыночных условиях стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там жилищный кредит на квартиру в 60 квадратных метров могут взять 39,4% семей. Далее идут Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Магаданская область, где доля таких семей составила 37,2% и 35,7% соответственно.

Достаточно высокая доступность в Мурманской области, Ненецком автономном округе и Чукотском АО, в которых доля превышает 30%. Аналитики говорят, что лидерство северных регионов закономерно – высокие зарплаты и большой объем жилого фонда определяют невысокие цены на недвижимость.

В 23 регионах менее 10% семей могут приобрести типовую двухкомнатную квартиру, используя ипотечный кредит, а в семи регионах и вовсе менее 5%. Замыкают рейтинг Крым, Севастополь, Республика Дагестан, Чечня, Карачаево-Черкесия, Алтай и Краснодарский край. Слабая доступность ипотеки в этих субъектах объясняется низкими зарплатами и высоким ценами на жилую недвижимость на Крымском полуострове и в Краснодарском крае.

В среднем по стране доступность ипотеки по средневзвешенной ставке с учетом действующих в сентябре программ льготной ипотеки составила 30,9% против 13,4% по рыночным процентным ставкам. При этом лидером по доступности ипотеки по средневзвешенной ставке с учетом льготной ипотеки стал также Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором ипотека доступна для 66,8% семей.

Второе место по доле семей с высокой доступностью занимает Магаданская (65,3%). Замыкает тройку ХМАО, где доля семей, для которых доступна ипотека по средневзвешенной ставке, с учетом льготной ипотеки составила 60,4%.

В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность платить ежемесячный платеж по кредиту при приобретении жилья в ипотеку и осуществлять повседневные расходы. Доля семей, для которых доступна покупка квартиры, оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе.