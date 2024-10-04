Назван регион с самой дорогой землей под строительство частных домов

Рейтинг российских регионов по стоимости земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) возглавил Дагестан. По итогам лета там стоимость «сотки» достигает в среднем 552 тыс. рублей, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на пресс-службу «Авито Недвижимости».

Подчеркивается, что в среднем по России земля стоит 221 тысячу рублей за «сотку». В Краснодарском крае цена «сотки» составляет 551 тыс. рублей, в Крыму - 421 тыс. рублей, в Ростовской области - 371 тыс. рублей), в Ставропольском крае - 369 тыс. рублей. В Московской области средняя цена «сотки» под ИЖС достигает 308 тысяч рублей, в Ленинградской - 214 тысяч рублей.

Ранее издание «РБК-Недвижимость» со ссылкой на консалтинговую компанию SRG сообщило, что в России наблюдается замедление снижения стоимости жилья на вторичном рынке в сентябре. В указанном месяце отрицательную динамику зафиксировали в семи городах против 14 в августе и из 50 анализируемых.

В SRG уточнили, что в июне отрицательная динамика была зафиксирована в 16 городах из 50 исследуемых, к июлю число городов с подешевевшим жильем составило 23.