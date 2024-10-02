В Москве зафиксирован рекордный рост цен на новостройки

Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы достиг рекордных ₽20,5 млн в августе 2024 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистические данные.

По данным столичного управления Росреестра, с начала года этот показатель вырос на 21,3%, увеличившись на ₽3,6 млн с января.

В первом квартале наблюдался рост средней суммы сделки до ₽19,2 млн, затем во втором квартале произошло снижение до ₽17 млн в июне. Однако с июля цены вновь начали расти.

«Ключевым фактором динамики потребительского спроса в 2024 году остается стоимость недвижимости. Также на рост суммы сделки повлиял запрет на проектирование в новостройках жилья площадью менее 28 кв. м», — пояснила замначальника отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Москве Лариса Царикаева.

Для сравнения, в 2023 году средняя стоимость сделки с новостройками в Москве составляла ₽14,57 млн, что на 13,53% меньше, чем в 2022 году. Тогда снижение объяснялось смещением спроса на более компактные квартиры до 38 кв. м, на которые приходилось 39,4% сделок.

До этого стало известно, что московские застройщики стали чаще предлагать скидки.