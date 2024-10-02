Квартира в Сочи: названа цена за один квадратный метр «курортного» жилья

За последний месяц на рынке новостроек в Сочи чуть менее половины сделок (48%) пришлось на однокомнатные квартиры, 31% – на студии, 20% – на «двушки» и всего 1% – на «трешки». Об этом сообщает «МК» со ссылкой на экспертов.

Ситуация обусловлена высокими ценами на курортное жилье и окончанием действия программы льготной ипотеки, отмечают специалисты. Средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке недвижимости в городе достигает 567 тысяч рублей.

«В Сочи наибольший интерес вызывает малогабаритная недвижимость - студии и однокомнатные квартиры. В городе можно найти жилье таких форматов площадью от 25,7 квадратного метра», – отметила директор департамента Ксения Рысенко.

По ее словам, в большинстве случаев покупатели делают выбор в пользу маленьких квартир для сезонного проживания, сдачи в аренду или в качестве инвестиции. В публикации говорится, что в прошлом месяце москвичи совершили 40% сделок в Сочи. На второй строчке расположились жители Краснодарского края (9%), далее в рейтинге идут представители Самарской области (7%), Свердловской области и Красноярского края (по 5%) и покупатели из Санкт-Петербурга (4%).

Ранее эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский в беседе с изданием Life указал на окончание сезона активности арендаторов. Так, по его словам, на рынке ожидается спад ажиотажа и, соответственно, восстановление цен после стремительного роста.