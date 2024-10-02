Северный Кавказ побил рекорд по строительству жилья

В сентябре текущего года Северо-Кавказский федеральный округ побил все рекорды жилищного строительства. Площадь многоквартирных домов, которые возводятся в округе, увеличилась на 57% к аналогичному периоду 2023-го, сообщает «МК» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства.

При этом, как отмечается, в других регионах России площадь выросла на 10-15%. Подчеркивается, что в сентябре нынешнего года застройщики возводили в республиках Северного Кавказа 3,98 миллиона квадратных метров жилья (показатель, сопоставимый с Москвой), год назад возвели 2,54 миллиона «квадратов».

В Карачаево-Черкесии площадь увеличилась с 66 тысяч до 167 тысяч квадратных метров (плюс 153%). В Дагестане она возросла на 138% (с 284 тысяч до 676 тысяч «квадратов»), в Чечне – на 128% (с 244 тысяч до 558 тысяч квадратных метров).

«В Ставропольском крае строители возводят на 40% больше, чем годом ранее (было 1,32 миллиона «квадратов», стало 1,85 миллиона), в Северной Осетии – на 20% (296 тысяч против 356 тысяч метров), в Кабардино-Балкарии – на 15% (302 тысячи против 348 тысяч метров)», – говорится в публикации.

Ранее директор по развитию Est-a-Tet Роман Родионцев заявил изданию Life, что резкого снижения цен на рынке недвижимости не произойдет. Он указал на отсутствие оснований для этого.