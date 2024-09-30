Квартиру Достоевского продают в Петербурге за 25 млн рублей

В Санкт-Петербурге появилось объявление о продаже за 25,5 млн рублей квартиры, в которой жил писатель Федор Достоевский. Предложение было опубликовано на платформе «Авито».

Автор объявления отметил, что именно в этой квартире, расположенной в доме 1839 года постройки, был написан роман «Бедные люди».

«Внимaниe цeнителям иcтории и инвестoрaм! Квaртирa, в котopoй пpoживaл Ф.M. Дoстоевcкий, pуcский писaтeль, филocoф и публициcт, клаccик миpовoй литeрaтуpы. Имeнно здесь был написан poман «Бедные люди»», – говорится в объявлении.

Площадь четырехкомнатной квартиры, расположенной на втором этаже, составляет более 100 квадратных метров. Она двусторонняя, окна выходят как на Владимирский проспект, так и на Графский переулок. При этом, судя по фотографиям в объявлении, комнаты, кухня и санузлы находятся в аварийном состоянии. Часть пола разобрана, на стенах оборваны обои. Продавец не скрывает, что квартира требует ремонта, отмечая, что ее состояние «позволяет воплотить любые фантазии».

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Как уточнили РИА Новости в риэлтерском агентстве, продавец располагает доказательствами того, что здесь действительно жил Достоевский. А на доме, где расположена выставленная на продажу квартира, размещена мемориальная доска о том, что писать проживал в нем в 1842-1845 годах, и здесь были написаны «Бедные люди».

Ранее на торги была выставлена квартира в Санкт-Петербурге, в которой с 1914 по 1917 годы жил писатель Максим Горький. В его доме бывали политические деятели Владимир Ленин, Анатолий Луначарский, Феликс Дзержинский, певец Федор Шаляпин, писатели Иван Бунин и Александр Куприн.