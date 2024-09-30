Назван рекомендованный семейный доход для выплаты ипотеки

Размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита со среднерыночными параметрами, по состоянию на 1 августа 2024 года составил 103,2 тыс. руб., увеличившись на 1,5% по сравнению с 1 января 2024 года (101,6 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным НБКИ, самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, среди 30 регионов с наибольшим объемом ипотечного портфеля на 1 августа 2024 года зафиксирован в Москве (223,9 тыс. руб.), Московской области (140,5 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (133,8 тыс. руб.), Ленинградской области (108,2 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском автономном округе (105,1 тыс. руб.).

Наибольшую динамику роста рекомендованного семейного дохода среди 30 регионов с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов продемонстрировали Москва (+20,8%), Самарская (+9,1%), Новосибирская (+8,8%), Волгоградская (+7,5%) и Оренбургская (+7,3%) области, а также Санкт-Петербург (+5,5%). В то же время в ряде регионов из топ-30 значение этого индикатора, напротив, снизилось, в том числе в Приморском крае (-12,1%), Республике Башкортостан (-9,2%), а также в Тюменской (-7%), Иркутской (-6,5%) и Кемеровской (-3,8%) областях.