Россиянам объяснили, как правильно покупать квартиру в новостройке

При покупке квартиры в новостройке необходимо выяснить, участвовала ли компания-застройщик в судебных процессах в качестве ответчика, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Парламентарий добавил, что стоит изучить отзывы о предыдущих проектах организации, особенно в плане сроков завершения.

Почитайте комментарии в соцсетях на страницах ЖК-застройщика, где люди делятся своими историями. Обратите внимание на утвержденный план развития района и убедитесь, что он включает строительство школ и детских садов. Узнайте, из каких материалов построено здание, как по документации, так и на практике, поскольку это будет важно для будущих ремонтных работ, — отметил Чаплин.

По его словам, следует быть осторожным со спорными схемами продаж, предполагающими обход договора долевого участия и его регистрацию через посредников, а также расчет наличными. Такие процедуры не обеспечивают защиту прав гражданина как дольщика, подчеркнул Чаплин.

Зачастую такие предложения сопровождаются заманчивыми скидками и предлагаются в офисах продаж. Многие покупатели соглашаются, попадая в ситуацию, в которой сложно вернуть деньги. Изучите договор и все его приложения. В дополнительных условиях иногда указаны суммы за оформление документов, обслуживание, работу ресепшена, охрану и подключение к коммуникациям, — напомнил Чаплин.

Вначале эти расходы могут не афишироваться, но в конечном итоге они обернутся значительными выплатами, о которых покупателю сразу не сообщается, предостерег депутат. Собеседник посоветовал прибегнуть к альтернативному мнению, если приобретать квартиру помогает риелтор. Чаплин подытожил, что в документе стоит внимательно изучать все написанное мелким шрифтом.

Ранее Никита Чаплин заявил, что каждый гражданин России, который платит НДФЛ в размере 13%, имеет право на налоговый вычет. По его словам, максимальная сумма вычета за покупку и отделку жилья составляет два миллиона рублей на одного человека.