ВТБ предрек «усиление холодов» на рынке ипотеки

ВТБ ожидает существенного сокращения продаж ипотеки по итогам второго полугодия 2024 года. По мнению начальника управления «Ипотечное кредитование» Сергея Бабина, объем выдач в целом по России может составить около 2,3 трлн рублей, что будет почти на 20% ниже результата первого полугодия текущего года и на 50% – второго полугодия 2023 года.

Спрос на жилищные кредиты ожидаемо стал замедляться со второго полугодия после окончания безадресной льготной ипотеки и ужесточения условий семейной и IT-программ.

«Кроме ужесточившейся господдержки, серьезное давление на спрос будут оказывать экстравысокие рыночные ставки: в сентябре они обновили максимум с 2018 года – 21% годовых, и, с учетом сигналов ЦБ о возможном дальнейшем ужесточении политики, вероятно, это не предел», – отметил Сергей Бабин в ходе Международного банковского форума.

При этом, по прогнозам ВТБ, на рыночную ипотеку во втором полугодии будет приходиться около 44% в общем объеме выдач. Еще порядка 46% займет семейная ипотека, а оставшуюся часть – IT-, дальневосточная и арктическая программы.

В целом по итогам 2024 года ВТБ прогнозирует выдачи ипотеки на уровне 5,1–5,2 трлн рублей. Это будет более чем на треть ниже, чем в рекордном прошлом году. Фактически рынок вернется к результату 2022 года, когда объем выдач жилищных кредитов составил порядка 4,8 трлн рублей.

«Ситуация на рынке ипотеки в этом году переменчива, как погода в горах Кавказа: после аномальной жары резко ударили заморозки. В следующем году холода усилятся. "Потепления", по нашему прогнозу, стоит ждать только в 2026 году», – добавил Сергей Бабин.

В ближайшее время существенное замедление динамики ипотечного рынка и ощутимая просадка выдач у большинства игроков продолжатся, прогнозирует руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Скорее всего, спрос будет вялотекущим, и поддерживать рынок будут оставшиеся адресные госпрограммы и специальные акции банков в партнерстве с застройщиками. Потребность в ипотеке будут закрывать лица, подходящие под одну из адресных госпрограмм, либо те, кому срочно нужно приобрести выгодный объект.