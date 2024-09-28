Названы лучшие округа Москвы для аренды жилья

Самыми перспективными и престижными округами Москвы считаются юго-западный и северо-западный. Об этом заявил ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута, передает «360».

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«Если выбирать [район] для жизни и с точки зрения удачной транспортной доступности, то это все, что относится к западу, юго-западу и северо-западу. Считается, что это самые перспективные и престижные районы», — сказал он.

Эксперт также посоветовал арендаторам с ограниченным бюджетом обратить внимание на Новую Москву. Он подчеркнул, что там развивают транспортную доступность, строят новые ЖК и социальную инфраструктуру.

Ранее управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов назвал москвичам три локации со сверхвысокими квартирами. Риелтор рассказал, что самый высокий пентхаус в российской столице находится в «Москва-Сити» на 85 этаже.