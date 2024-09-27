Россияне назвали необходимый для покупки жилья в ипотеку уровень зарплаты

Почти половина россиян считают, что зарплаты 300 тысяч рублей в месяц достаточно для покупки квартиры в ипотеку. Такой результат показало исследование компании Level Group, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Еще 30 процентов респондентов сообщили, что могут комфортно жить и выплачивать ипотеку с зарплатой до 150 тысяч рублей в месяц. Каждый пятый уверен, что покупать квартиру с помощью кредита разумно только при зарплате 500 тысяч рублей.

Большинство опрошенных (75 процентов) получают до 150 тысяч рублей в месяц и лишь 23 процента — 300 тысяч рублей в месяц. При этом 70 процентов респондентов смогли накопить на первоначальный взнос за срок от года до трех лет, 17 процентов — от трех до пяти лет. Восьми процентам пришлось откладывать средства более пяти лет, а трем — более 10 лет. Только двум процентам удалось собрать нужную сумму менее чем за год.

Ранее российские банки ужесточили условия по семейной ипотеке ради сбережения лимитов.

В России резко вырос первоначальный взнос по ипотеке на вторичном рынке жилья. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные компании «Жилфонд».

С начала 2024 года средняя доля ипотечного кредита в регионах страны составляла 60 процентов от суммы сделки, в июле и августе этот показатель снизился до 54 процентов, в сентябре упал до 47 процентов.

Медианная средняя сумма по всем регионам колеблется на уровне 4,2-4,3 миллиона рублей, при этом доля стоимости, которую покупатели готовы закрыть за счет ипотеки, постоянно снижается. Аналитики уверены, что таким образом россияне стремятся уменьшить сумму ипотечного кредита, чтобы снизить ежемесячные платежи.

В августе 2024 года в Москве продажи квартир на вторичном рынке упали почти на 40 процентов по сравнению с тем же месяцем 2023 года. За этот месяц в столице было заключено 11,2 тысячи сделок. Показатель на 36 процентов меньше, чем в августе 2023-го, и на 15 процентов — чем в июле 2024-го.

Член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев объяснил, что ситуация с рыночной ипотекой сейчас очень сложная. Ставки растут, получить нормальный кредит практически невозможно. Он отметил, что будущее такой ипотеки туманно, сообщает ИА NEWSDATA.RU.

По словам Вихлянцева, многие эксперты говорят о том, что в октябре Центробанк снова поднимет ключевую ставку, об этом говорили и сами представители регулятора. Там отмечали, что она может вырасти до 20 процентов, потому что предыдущие меры не дали нужного эффекта и не слишком сильно повлияли на инфляционные процессы в стране. Рыночные ставки по ипотеке растут, и льготные программы не слишком облегчают ситуацию. Кредиты будут брать только самые отчаянные, говорят специалисты.

Тем временем программа семейной ипотеки пока заканчивается: лимиты почти исчерпаны. Общего объема лимитов по ней осталось еще примерно на полтора месяца. Все происходящее может охладить спрос на жилье в России, это откроет дополнительные способы реализации жилья.

На сегодняшний день российский рынок ипотеки столкнулся с серьезными вызовами: средние рыночные ставки по ипотечным кредитам превышают 20% годовых. Это обстоятельство вызывает множество вопросов и споров среди экспертов и потенциальных заемщиков. Многие считают такие ставки заградительными, недоступными для широкой аудитории, однако, как показывает практика, существуют категории граждан, которые продолжают активно брать ипотеку даже по таким высоким ставкам, пишет РИА Новости. Кто же они — ипотечные заемщики под 20% и выше?

Одной из ключевых групп заемщиков являются так называемые «альтернативщики». Эти люди продают свое текущее жилье и, добавив небольшую сумму, приобретают новое. Для них высокая процентная ставка не является критичной, поскольку минимальный размер ипотечного плеча позволяет им справляться с ежемесячными платежами. Важно отметить, что «альтернативщики» часто имеют возможность использовать средства от продажи своего жилья для уменьшения суммы кредита, что делает ипотеку более управляемой.

Еще одной категорией заемщиков являются жители регионов с низкими ценами на недвижимость. В таких местах даже при высоких ставках ипотека может оставаться доступной, особенно если заемщики используют различные меры социальной поддержки. Например, материнский капитал и пособия могут существенно снизить первоначальный взнос и общую сумму кредита. Таким образом, даже при ставках 20% и выше, эти заемщики могут найти способы сделать ипотеку более приемлемой.

Инвестиционные стратегии: «флипперы»

Не стоит забывать и о «флипперах» — инвесторах, которые занимаются покупкой, ремонтом и продажей недвижимости. Эти люди часто приобретают «убитые» квартиры в кредит, вкладывают средства в их ремонт и затем перепродают с наценкой. Высокие процентные ставки для них компенсируются возможностью получить значительную прибыль от продажи обновленного объекта. Например, если флиппер покупает квартиру за 3 миллиона рублей и вкладывает в ее ремонт еще 500 тысяч, он может продать ее за 4 миллиона, что дает ему возможность покрыть расходы на ипотеку и заработать на разнице.

Психология заемщиков

Интересно, что многие заемщики под 20% имеют свою мотивацию, которая часто выходит за рамки финансовых расчетов. Для них ипотека — это не только способ улучшить жилищные условия, но и возможность инвестировать в будущее. Некоторые рассматривают покупку недвижимости как защиту от инфляции или способ создания пассивного дохода.

Таким образом, несмотря на высокие процентные ставки, ипотечный рынок в России продолжает функционировать. Разные категории заемщиков находят способы адаптироваться к новым условиям и использовать существующие возможности. «Альтернативщики», жители регионов и «флипперы» — это лишь некоторые из тех, кто готов идти на риск ради достижения своих целей. Важно отметить, что каждый заемщик должен тщательно анализировать свои финансовые возможности и риски, прежде чем принимать решение о получении ипотеки в условиях высоких ставок.

Ипотечные ставки выросли до заградительных уровней, спрос упал, но сделки продолжают идти даже по рыночным программам, пишет IRN.RU.

По данным «Инком Недвижимости», минимальная ставка по рыночным ипотечным кредитам на первичном и вторичном рынке сегодня – 19,5%, максимальная – 22,6%. Минимальная рыночная ставка действует в Абсолют Банке – 18%, максимальная – 24% – в Транскапиталбанке, где под этот процент готовы выдать кредит даже проблемным заемщикам, рассказали в компании «Метриум».

Более половины заявок на рыночную ипотеку в сервисах финансового маркетплейса Банки.ру в июле 2024 года оставляли мужчины – 53%, а в августе их доля увеличилась до 55%, что пока является максимумом за 2024 год, говорит руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. В большинстве своем такие заемщики имели стаж работы 7–10 лет, состояли в официальном браке и не имели недвижимости в собственности. Вместе с тем у порядка 20% из них уже есть квартира, а у 10% — дом. Основная часть заемщиков планировала приобрести квартиру на вторичном рынке (более 86%), далее по популярности следовали коммерческая и готовая загородная недвижимость. Средний возраст заявителей составил 35–36 лет, а средний доход — 147–161 тысяча рублей. При этом они не имели детей и являлись сотрудниками по найму.

75–80% покупателей с рыночной ипотекой выбирают объекты на вторичном рынке, соглашается эксперт по ипотечному кредитованию «Инком-Недвижимости» Елена Санникова. По ее словам, в основном они не надеются на рефинансирование: либо выбирают условия банков с опцией снижения ставки, либо планируют погасить ипотеку досрочно.

Большинство покупателей имеют первоначальный взнос от 30% и более, а три из десяти сделок проходят с покупкой снижения ставки на срок от двух лет, добавляет директор департамента ипотеки и первичного рынка федеральной компании «Этажи» в Москве Мария Сорока. При этом, как правило, квартиру в ипотеку под высокий процент приобретают для личного проживания.

Приостановка выдачи семейной ипотеки рискует снизить продажи новостроек на 35-40 процентов. Опасное последствие исчерпания лимитов на 2024 год по льготной программе кредитов на жилье предсказали аналитики ЦИАН, пишет РИА Новости.

«Застройщики будут вынуждены выбирать: или переждать период "без ипотеки", или стимулировать спрос более существенным снижением цен, привлекая на рынок держателей депозитов, которые могут провести сделку без кредитных средств», — рассказали в компании и уточнили, что ждать девелоперам придется до 2025-го, когда начнется новый бюджетный год и программа будет вновь профинансирована.

По данным ЦИАН, от семейной ипотеки рынок новостроек сейчас зависит как никогда сильно — в августе 2024 года на нее пришлось 88 процентов выданных жилищных кредитов с господдержкой.

Ранее сообщалось, что выдача семейной ипотеки в России может быть приостановлена до конца года из-за исчерпания в банках лимитов по этой льготной программе. Так, по состоянию на 12 сентября они исчерпаны более чем на 90 процентов у Альфа-Банка (98,4 процента), Россельхозбанка (98,4 процента), Росбанка (91 процент), МКБ (92 процента), «Уралсиба» (92,5 процента). Еще почти у десятка банков лимиты исчерпаны более чем на 80 процентов.

В России готовятся проекты как минимум четырёх новых программ льготной ипотеки. Но на этот раз не все смогут ими воспользоваться. О деталях участия в проектах и условиях приобретения жилья с выгодой рассказал Анатолий Аксаков, глава комитета ГД по финрынку и председатель Совета Ассоциации банков России.

Что известно о новых программах

Как отметил в интервью «Известиям» Анатолий Аксаков, глава комитета ГД по финрынку, председатель Совета Ассоциации банков России, правительство действительно предложило ввести новые льготные ипотечные программы. Для кого они будут созданы:

для молодых специалистов; для работников в сфере промышленности; для рабочих в области строительства; для сотрудников учреждений науки.

Пока все эти проекты находятся в стадии обсуждения.

Действующая ранее программа массовой льготной ипотеки показала не только пользу, но и минусы, выразившиеся в стоимости жилья. Поэтому, отмечает Аксаков, льготные программы следует делать адресными, направленными на поддержку отдельных регионов. Или секторов, куда срочно требуется привлечь кадры.

Когда появятся программы

Предложения новых программ планируется обсуждать в осеннюю сессию. Для помощи будут привлечены разные эксперты, в том числе представители Минфина.

В чём польза новых программ

По плану правительства проекты льготной ипотеки должны одновременно: - помочь россиянам легче приобрести жильё; - позволить государству нарастить свои возможности и ресурсы в критически важных сферах, в первую очередь в области промышленности. Одно из таких направлений — строительная ипотека в регионах, где сейчас идёт или планируется масштабное строительство.