Как подготовить квартиру к аренде: эксперт рассказал о важных нюансах

В сервисе «Яндекс Аренда» советуют подготовить квартиру перед ее сдачей. Там рассказали «Известиям», что следует учесть и исправить перед поиском жильца.

Как отмечается, для повышения стоимости жилья не нужно в обязательном порядке делать капитальный ремонт или нанимать дизайнера. Так, достаточно вложения с точки зрения личных ресурсов, небольшого бюджета на покупку всего необходимого для дома и исправления недостатков ремонта.

В компании считают, что собственнику недвижимости следует убедиться в исправности сантехники и электрики перед сдачей жилья. Там рекомендуют заблаговременно вызвать мастера, чтобы починить кран, избавиться от протечек, заменить все гибкие шланги, проверить работоспособность выключателей и розеток.

Также собственникам советуют предусмотреть всю необходимую мебель и технику. Кроме того, специалисты рекомендуют добавить в квартире уют с помощью декора.

«По данным исследования «Яндекс Аренды», около 25% опрошенных респондентов из разных регионов России при поиске жилья обращают особое внимание на детали интерьера», - говорится в публикации.

Также важным пунктом специалисты называют вывоз всех лишних вещей. Как отмечается, для повышения шансов на быструю сдачу следует убрать посуду, бытовые средства, одежду, детские игрушки, то есть все, что арендодатель не планирует оставлять в доме. Так, собственник сможет сделать качественные фото для объявления.

Ранее РИА Новости со ссылкой на агентство «Intermark Аренда» сообщило, что средняя предлагаемая ставка аренды элитных квартир в Москве увеличилась за год до 468 тысяч рублей в месяц. Данный уровень на 28% превышает прошлогоднее значение.