Минэкономразвития повышает требования к отрасли оценочных услуг

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении разработанный Минэкономразвития России законопроект, направленный на повышение уровня защиты потребителей и формирование более конкурентной среды на рынке оценочных услуг.

Одна из ключевых задач предлагаемых поправок - формирование условий для привлечения к оценке государственного имущества опытных исполнителей.

Это необходимо, чтобы избавиться от фирм-однодневок, которые выигрывают контракты за счет демпинга. Привлекать для оценки такого имущества можно будет как оценочные компании, так и частнопрактикующих оценщиков, отметили в минэкономразвития.

Важно, чтобы оценщики соответствовали указанным критериям. Например, деятельность оценщика не должна вызывать нареканий последние три года. Опыт работы компаний, привлекаемых к оценке государственного имущества, по новым правилам должен составлять не менее пяти лет.

Законопроект также расширяет основания для возмещения убытков за некачественные услуги. Упорядочена схема получения компенсации для потребителя, определена последовательность действий. Выплата компенсации предлагается в первую очередь за счет страховки оценочных компаний, при этом повышается ее минимальная планка с 5 до 10 миллионов рублей, а затем - за счет страховки самих оценщиков - от 300 тысяч рублей с оценщика. Если и этих средств окажется недостаточно, то за счет компенсационного фонда саморегулируемой организации (СРО), в которой состоят оценщики. Предлагается создать дополнительные условия для повышения уровня контроля со стороны СРО. В целом изменения направлены на поддержку отрасли оценочных услуг и защиту потребителей, отметил в интервью "РГ" первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов.

Илья Эдуардович, на какой стадии сейчас законопроект?

Илья Торосов: Проект изменений в закон об оценочной деятельности принят в первом чтении на заседании Госдумы 25 июля этого года. Сейчас идет доработка законопроекта.

Как на практике может осуществляться дополнительный контроль за оценщиками со стороны СРО?

Илья Торосов: Контроль за деятельностью оценщиков является одной из основных функций СРО оценщиков.

Контроль осуществляется как в плановом режиме - плановые проверки не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год, так и в рамках внеплановых проверок - при поступлении жалобы на действия либо бездействие оценщика, либо при выявлении нарушений деятельности оценщика работниками СРО оценщиков.

Закон об оценочной деятельности дает право СРО оценщиков своими внутренними документами предусмотреть иные основания для проведения внеплановой проверки.

Рынок необходимо избавить от демпингующих фирм-однодневок

На практике СРО оценщиков осуществляет постоянный контроль, в том числе к наличию квалификационного аттестата в области оценочной деятельности, отсутствию неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. СРО контролирует наличие страхования ответственности оценщика, своевременность предоставления информации о подписанных ими отчетах. При выявлении нарушений СРО оценщиков формирует дело о применении мер дисциплинарного воздействия, которое рассматривается дисциплинарным комитетом СРО оценщиков.

Каким образом будет выплачиваться компенсация в случае некачественной услуги?

Илья Торосов: Для выплаты компенсации предусмотрен механизм имущественной ответственности исполнителей услуг по оценке - страхование ответственности оценочной компании, заключающей договор на проведение оценки, оценщика, подписывающего отчет об оценке, формирование компенсационного фонда СРО оценщиков, членом которой является оценщик. При этом размер компенсации устанавливает суд.

Как будет создаваться компенсационный фонд? В него будут привлекаться выплаты от оценочных компаний?

Илья Торосов: Компенсационный фонд СРО оценщиков формируется за счет взносов ее членов.

Наличие компенсационного фонда является одним из требований включения некоммерческой организации в единый государственный реестр СРО оценщиков.

Минимальный размер компенсационного фонда рассчитывается как произведение количества членов СРО оценщиков и размера обязательного взноса в компенсационный фонд.

Оценочные компании не платят взносы в компенсационный фонд СРО оценщиков, так как не являются его членами.

Оценивать государственное имущество должны опытные и добросовестные специалисты

Достаточно ли на рынке опытных оценщиков, соответствующих критериям, указанным в законопроекте?

Илья Торосов: Минэкономразвития России проводится постоянный мониторинг рынка оценочных услуг. Сейчас нет оснований для дефицита кадров в этой сфере.

Какие сейчас документы должны быть у добросовестных частнопрактикующих оценщиков, подтверждающие их квалификацию?

Илья Торосов: Для подтверждения квалификации и опыта работы частнопрактикующий оценщик должен представить копии исполненных договоров и (или) актов приемки оказанных услуг, а также выписку из реестра членов саморегулируемой организации оценщиков, членом которой он является, об отсутствии в течение установленного периода дисциплинарных взысканий и судебных решений.

6 тысяч юрлиц, занимающихся оценкой, работают сегодня в России

Сколько оценочных компаний сегодня работает на российском рынке?

Илья Торосов: По данным Росреестра, по состоянию на конец второго квартала 2024 года число юридических лиц, соответствующих требованиям к оценочной компании, составляет более шести тысяч.

Наличие компенсационного фонда - одно из требований включения некоммерческой организации в единый госреестр СРО оценщиков.

Регулирование оценочной деятельности в Беларуси и Казахстане

По сообщениям СМИ, Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь в этом году пересмотрел требования к количественному и качественному составу исполнителей оценки, наличию у них административных взысканий и отрицательных заключений экспертиз. Выработаны новые критерии для включения оценщиков в перечень исполнителей оценки и перечень исполнителей экспертизы достоверности оценки.

Оценка госимущества может проводиться госорганизациями, организациями, доля госсобственности в уставном фонде которых более 50 процентов, а также организациями БелТПП.

А в Республике Казахстан оценщиков могут обязать получать высшее образование. Разрабатывается новый проект закона, по которому все оценщики, получившие аттестат с 12 июля 2018 года, обязаны до 1 января 2028 года получить диплом о соответствующем образовании. В странах с развитым рынком оценочных услуг, например, чтобы оценить произведение искусства или реликвию, специалист должен иметь профильное высшее образование. Другие ценные предметы, оборудование и технологии также должны оцениваться профессионалами в этих областях.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Алена Узбекова