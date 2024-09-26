Цены на недвижимость бьют рекорды по всему миру. Так, стоимость одного квадратного метра в Париже достигла 10 тысяч евро. В Лондоне за готовую к заселению квартиру с двумя спальнями в центре столицы покупателям придется заплатить более миллиона евро. Несмотря на то, что для подавляющего большинства такие цены неподъемные, застройщики не перестают удивлять и год от года шокируют общественность новыми, невероятными проектами.

В 2024 году самой дорогой квартирой в мире считается пятиэтажный пентхаус Odeon Tower. Хозяин просит за апартаменты в Монако, которые расположены на вершине небоскреба Tour Odeon, баснословные 390 миллионов долларов США.

Будущий владелец, если такой найдется, станет обладателем квартиры с видом на Средиземное море общей площадью 3000 квадратных метров. В пентхаусе есть: 5 спален, гостиные, гардеробные, спортзалы и зоны для фитнеса, спа, кинотеатр, детские. Каждая комната этого невероятного жилища спроектирована всемирно известным архитектором Александром Джиральди и имеет уникальное оформление. Изюминкой пентхауса стал огромный бассейн под открытым небом и высокая горка, по которой можно в него спуститься.

Как выглядит самая дорогая квартира в мире - в галерее “Рамблера”.