Знаменитый рэп-бар в Петербурге снесут ради российского мегапроекта

Знаменитый рэп-бар «1703» в Санкт-Петербурге захотели снести ради строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) утвердил эскизный проект терминала ВСМ у Московского вокзала. Согласно документу, строительство предполагает снос нескольких домов.

Росжелдом включил в список изъятия под высокоскоростную магистраль восемь участков и 11 объектов недвижимости. В том числе в него вошел контркультурный бар «1703» на Лиговском проспекте. В прошлом здесь проходили Versus-баттлы между популярными российскими рэперами и блогерами. Среди прочих, в баре выступали Слава КПСС, Оксимирон (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), Noize MC (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), Иван Ургант и Сергей Шнуров.

При этом владельцы здания на Лиговском проспекте утверждают, что администрация культурного квартала пообещала, что снос в рамках строительства ВСМ не коснется их объектов.

«Можно сказать, что администрация держит нас в неведении касательно этого. Однако информация о сносе клуба появляется уже несколько лет, но не идет дальше», — рассказал собственник «1703» Александр Москвин.

Ранее вице-премьер России Виталий Савельев раскрыл стоимость проезда по ВСМ. Поездка между столицами обойдется пассажирам в 10 тысяч рублей.