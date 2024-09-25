Названа средняя цена короткой аренды жилья в Москве

По итогам сентября 2024 года средняя цена посуточной аренды квартиры в Москве достигла 4,9 тыс. руб. за ночь, что на 15% превышает уровень аналогичного периода 2023-го. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования сервиса онлайн-бронирования «Суточно.ру».

Для однокомнатных квартир средние арендные ставки составляют 4,37 тыс. руб. в день, для «двушек» — 6,12 тыс. руб., для «трешек» — 9,38 тыс. руб. Также отмечается, что снять четырехкомнатную квартиру в Москве в можно в среднем за 13,37 тыс. руб. в день, пятикомнатную — за 17,72 тыс. руб., а квартиру из шести комнат — за 20,67 тыс. руб.

В ЦАО средняя ставка максимальна и составляет 5,35 тыс. руб. в сутки, в ЗАО — 4,95 тыс. руб. в сутки, в САО — 4,5 тыс. руб. в сутки, в СВАО — 4,43 тыс. руб. в сутки, в СЗАО — 4,3 тыс. руб. в сутки, в ЮЗАО — 4,2 тыс. руб. в сутки, в ЮВАО и ЮАО — 4 тыс. руб. в сутки, в ВАО — 3,7 тыс. руб. в сутки.

Ранее эксперты, опрошенные изданием Life, поделились своими прогнозами относительно цен на аренду квартир с 1 октября. В частности, по словам руководителя сервиса «Яндекс Аренда» Романа Жукова, в дальнейшем рынок долгосрочной аренды не ждет существенное падение медианных ставок.