Средняя ставка по ипотеке в банках достигла рекорда

Средневзвешенная ставка по ипотечным программам в России составила более 21%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные АО «Дом.РФ».

В ходе оценки за основу были взяты сведения о 20 крупнейших кредитных организациях, которые выдают ипотеку, по состоянию на 20 сентября. Указанная ставка является самым высоким показателем с начала 2020 года, подчеркивает издание.

Как сообщается, на первичном рынке средний размер ставки достигает 21,28% годовых, на вторичном — 21,3% годовых. В 2023 году он был на 7 п.п. меньше (14,21 и 14,45% соответственно). Напомним, что в сентябре Банк России поднял ключевую ставку до 19 с 18%.

Ранее замминистра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что российские власти задумались о предоставлении региональным IT-специалистам, которые работают на столичные фирмы, льготной ипотеки со ставкой 6%. При этом, как уточнил он, введение дополнительных льгот не одобряет Минфин. Последние корректировки по ипотеке были совершены в июле. Программу пролонгировали до 2030 года, однако ставку увеличили на 1% – с 5% до 6%.