Средняя ставка по рыночной ипотеке в крупнейших банках достигла рекорда

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в крупных российских банках превысила 21% годовых, что произошло впервые с начала 2020 года. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на данные "Дом.РФ".

Как отмечается, помимо роста процентных ставок, банки также ужесточают неценовые условия ипотечного кредитования. Например, требования к размеру первоначального взноса увеличиваются, а дисконты становятся менее доступными. В сегменте новостроек средняя ставка составила 21,28% годовых, а на рынке вторичного жилья – 21,3%.

Для сравнения, год назад ставки на первичном рынке находились на уровне 14,21% годовых, а на вторичном – 14,45%. Эксперты указывают, что рост ключевой ставки делает ипотечный бизнес менее привлекательным для некоторых банков. На днях заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн заявил, что решение Центробанка по ужесточению денежно-кредитной политики не помогает замедлить инфляцию, напротив – действия регулятора грозят стагнацией и экономическим кризисом. Это, по словам эксперта, связано с тем, что ЦБ тормозит прирост денежной массы в экономику, что уже привело к денежному голоду.