Российский банк зафиксировал снижение средней ипотечной ставки

Средняя ставка, по которой клиенты Банка ДОМ.РФ брали ипотеку с начала 2024 года, оказалась на 0,4 процентного пункта ниже уровня аналогичного периода 2023-го. Об этом сообщают «Банки.ру» со ссылкой на данный кредитную организацию.

Как отмечается, ставка составила 6,1%. По словам руководителя ипотечных продуктов Банка ДОМ.РФ Игоря Руденко, на средние размеры показателя влияют меры поддержки, реализуемые правительствами субъектов РФ, партнерские механизмы снижения ставок, а также отличающаяся от региона к региону структура выдач.

Самая маленькая средняя ставка наблюдается в Хабаровском (4,1%, плюс 0,3 п. п. к 2023 году), Приморском (4,8%, плюс 0,8 п. п.) краях, Санкт-Петербурге (5,5%, минус 0,6 п. п.), Москве (5,8%, минус 1 п. п.), Оренбургской (5,8%, плюс 0,1 п. п.) и Тюменской (5,8%, минус 0,4 п. п.) областях.

Средний размер ставки по госпрограммам в 2024 году достиг 5,8%, оставшись без изменений к прошлому году, по рыночным программам достиг 13,1%, увеличившись на 3,3 п. п., говорится в публикации.

Ранее директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева заявила порталу, что среди преимуществ оформления ипотеки на 30 лет - небольшие ежемесячные платежи, удешевление кредита за счет инфляции, возможность досрочного погашения.