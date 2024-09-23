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Власти захотели пересмотреть условия IT-ипотеки

Региональным айтишникам, которые работают в московских компаниях, могут разрешить брать ипотеку под 6%. О пересмотре условий госипотеки «Известиям» сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Власти захотели пересмотреть условия IT-ипотеки
© РИА Новости

Чиновник отметил, что Минфин рассматривает донастройку льготной программы, но не одобряет любого ее расширения. Чебесков добавил, что ведомство поддержит инициативу, если убедится в том, что корректировки помогут более эффективно достичь поставленных целей.

С 1 августа под IT-ипотеку перестали попадать Санкт-Петербург и Москва, а ставка выросла с 5 до 6% годовых. Лимит кредита снизился до 9 млн. руб. Также сократилось количество компаний, сотрудники которых могут воспользоваться льготной программой. В Минцифры отмечают, что новые условия оформления государственной ипотеки распространяются на сотрудников организаций, получающих налоговые льготы — для подтверждения этого от компаний требуется раскрыть налоговую тайну.

До этого сообщалось, что в августе выдачи IT-ипотеки сократились в 17 раз.

Недвижимость
Иван Чебесков