Супруги обнаружили тайную комнату в 150-летнем викторианском доме

Семейная пара из Англии наткнулась на секретную комнату в своем недавно купленном доме. Бекки и Крис Квирк приобрели 150-летний пятикомнатный дом в Солфорде, Большой Манчестер, за 495 тысяч фунтов стерлингов (около 60 млн рублей) в 2022 году. Супруги начали постепенно делать в нем ремонт и случайно обнаружили, что стена одного из шкафов скрывает за собой кое-что.

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Предыдущий хозяин дома владел им на протяжении 30 лет, но все это время не проживал там. Он довел жилище до хорошего состояния, так что супругам Квирк остались не очень затратные задачи. В доме, построенном в 1877 году, комнаты были не очень большой площади, поэтому новые владельцы начали передвигать стены, чтобы сделать объединенные пространства на первом этаже. Когда работы дошли до второго этажа, в одной из комнат за стеной шкафа оказалось еще одно помещение. Там не нашлось ничего раритетного. В нем семья сделала большую ванную комнату.

Несмотря на то, что Квирки придают дому современный вид, они бережно хранят старинные предметы мебели и обстановки, принадлежащие прежним хозяевам, пишет Daily Star.

В прошлом году в Норвегии в подвале дома были найдены редкие артефакты эпохи викингов. В Англии во время ремонта в квартире рабочие обнаружили на стене кухни две старинные фрески.