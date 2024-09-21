В Госдуме раскрыли новые правила работы «дачной амнистии»

Дачная амнистия может упростить процесс регистрации двухквартирных домов, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, глава союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Парламентарий отметил, что в России насчитывается 42 тысячи садоводческих и огороднических товариществ, но лишь 20% воспользовались этой нормой. За 15 лет, отметил депутат, под «дачную амнистию» подпали 15 млн объектов по всей стране.

Законопроект, предложенный партией «Единая Россия» в Госдуму, направлен на расширение «дачной амнистии» и упрощение процесса регистрации хозяйственных построек и домов для нескольких семей. В настоящий момент для регистрации таких построек требуется проведение кадастровых работ и подготовка деклараций. Законопроект предлагает распространить «дачную амнистию» на эти строения и позволить их регистрацию в упрощенном порядке. Также законопроект учитывает права дачников, имеющих дома для нескольких семей, — поделился парламентарий.

Никита Чаплин добавил, что в России свыше 66 тысяч двухквартирных домов блокированной застройки, которые появились с 1850 по 1999 год и не имеют правоустанавливающих документов. Закон предлагает упростить процедуру регистрации зданий, разделенных для проживания нескольких семей.

В прошлом была распространена практика предоставления домов, где разные семьи живут под одной крышей с общей стеной. Такие дома обычно имеют отдельные входы и самостоятельную организацию пространства, — подытожил депутат.

Парламентарий добавил, что возникают сложности с регистрацией прав из-за общей стены и коммуникаций и одного земельного участка. Такие изменения критически важны для садоводов, поскольку обеспечивают правовую и экономическую стабильность и способствуют развитию садоводческого сектора в целом, заключил Чаплин.

В Госдуме разъяснили ограничения в выращивании ипомеи трехцветной на даче

Ранее дачникам напомнили о новых штрафах, которые действуют с начала осени. В сентябре был усилен контроль за эксплуатацией прицепов.