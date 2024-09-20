ВТБ резко увеличил первый взнос по «Семейной ипотеке»

ВТБ решил резко увеличить размер первоначального взноса по «Семейной ипотеке» до 50,1%, ранее он составлял 30,1%. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на информацию, размещенную на сайте банка.

Первоначальный взнос от 20,1% предусмотрен лишь для зарплатных клиентов при использовании комбинированной ипотеки и подтверждении дохода и занятости.

В Совкомбанке отметили, что «Семейную ипотеку» оформить возможно. В ПСБ подчеркнули, что у них «достаточно лимита для удовлетворения спроса на «Семейную ипотеку». ДОМ.РФ уже приступил к перераспределению лимитов по семейной ипотеке. Работа в этом направлении будет завершена до 10 октября.

Ранее сообщалось, что, по данным БКИ «Скоринг Бюро», в минувшем месяце средняя сумма выдаваемого в России потребительского кредита оказалась минимальной за последние семь месяцев. Она составила 159 651 рубль, что на 23% ниже значения такого же периода 2023 года.