В Москве нашли новостройку по цене всех квартир Тулы и Ижевска

В российской столице обнаружили новостройку, где продается 185 квартир и апартаментов по цене 81,85 млрд рублей. Она расположена в Хамовниках, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу экосистемы Urban.

Указанная сумма равна цене всего предложения в Туле и Ижевске вместе взятых. Как отмечается, никогда ранее степень концентрации финансового потенциала в одной точке не достигала такого уровня.

Стоимость всех квартир и апартаментов, выставленных на продажу в Новосибирске, составляет 158,45 млрд рублей. В Туле цена достигает 59,68 млрд рублей, в Ижевске — 37,66 млрд рублей, в Волгограде — 27,17 млрд рублей.

Ранее аналитики «Циана» зафиксировали увеличение формальной доступности вторичного жилья в российских городах-миллионниках. По их данным, показатель вырос на 8%, при этом он оказался ниже, чем пять лет назад. Год назад в среднем по миллионникам было необходимо в среднем 76 зарплат на покупку однокомнатной квартиры, сейчас – 70. Как отмечалось, цены на «вторичке» в среднем по миллионникам возросли за год на 12%, а размер заработной платы сильнее - на 19%.