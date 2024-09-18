В каких случаях банк может поднять ставку по действующей ипотеке

В России чаще всего ставка по ипотечному договору фиксируется на все время действия кредита. Однако нередки случаи, когда ставка увеличивается, сообщает РБК.

По словам руководителя практики по коммерческой и жилой недвижимости юридической компании «Интерцессия» Михаила Лаврухина, процент по ипотечному кредиту может вырасти, если заемщик отказывается от оплаты страхования. В федеральной компании «Этажи» также рассказали, что ставка может повыситься, если заемщик перестал быть зарплатным клиентом.

В «Интерцессии» отметили, что ситуация может произойти, если в договоре фигурирует плавающая ставка. Там пояснили, что кредитная организация повышает ее, исходя из изменения ставки ЦБ. В договоре это также должно быть зафиксировано, в каких пределах банк может менять условия по займу, добавили в фирме.

Еще один фактор увеличения ставки по ипотеке — окончание льготного периода, отмечают эксперты. Как сообщается, ставка по ипотеке может увеличиться при несоблюдении сроков оформления залога или регистрации дома при кредитах на строительство.

Ранее пресс-служба ВТБ сообщила об увеличении вдвое максимальной суммы кредита для льготного индивидуального жилищного строительства (ИЖС) за счет комбинированной ипотеки. У клиентов есть возможность сочетать семейную и IT-ипотеку с рыночными программами банка.