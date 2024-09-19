Семейная ипотека может остановиться до конца года, пишет «Коммерсант». У крупных банков почти полностью исчерпаны лимиты на выдачу кредитов по этой льготной программе, новые лимиты пока не выделяются, и о сроках принятия соответствующего решения ничего не известно.

К 12 сентября совокупный лимит выбран банками почти на 92%, сообщал «ДОМ.РФ». Оставшиеся средства могут быть исчерпаны уже до конца октября. У Альфа-Банка к 12 сентября лимит был выбран на 98,4%, у РСХБ — на 98,4%, у Сбербанка — на 96,9%, у Росбанка — на 91%, МКБ израсходовал 92% выделенных средств, Уралсиб — 92,5%. Еще у десятка банков лимиты выбраны на 80% и более. Уралсиб уже сообщил о приостановке выдачи кредитов, накануне о приостановке новых выдач объявил Сбербанк. Другие банки могут это сделать в ближайшее время, ожидает «Коммерсант».

Менее чем на 80% лимит израсходован у Абсолют Банка, Банка ДОМ.РФ, ПСБ, Совкомбанка и ряда других.

В «ДОМ.РФ» уточнили, что уже начали перераспределять лимиты и рассчитывают завершить работу до 10 октября. При этом повысить лимиты могут также за счет неизрасходованных средств, оставшихся после завершения массовой льготной ипотеки на новостройки. По оценкам «ДОМ.РФ», неиспользованные остатки составили 70 млрд рублей.

Несмотря на произошедшие изменения в условиях, семейная ипотека продолжает оставаться самой массовой из оставшихся льготных госпрограмм, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. В рамках программы семьи с детьми могут приобрести или построить жилье на первичном рынке, а также рефинансировать уже имеющуюся ипотеку, если она была оформлена на приобретение объекта на первичном рынке. При этом выдачи по семейной программе, как и раньше, ограничивает периодическое исчерпание банками выделяемых государством лимитов по ним. Ввиду этого заемщикам лучше не затягивать с заявкой. Чтобы не столкнуться с внезапным отказом из-за исчерпания лимитов, надо заранее промониторить информацию о возможности новых выдач в интересующем банке, рекомендует Солдатенкова.